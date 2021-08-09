В Центральном районе Челябинска впервые появится музыкальный парк

В Челябинске в парке на улице Академика Королева установят детскую музыкальную площадку. Об этом сегодня, девятого августа, на аппаратном совещании сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Это будут стационарные парковые музыкальные инструменты: барабанные, тубофон, ксилофон и так далее. Для нас это первый опыт - создание музыкального сквера. Будем смотреть, насколько это будет востребовано и принято жителями», - отметил Виктор Ереклинцев.

Глава Центрального района также рассказал и про благоустройство набережной реки Миасс вдоль КРК «Мегаполис». Там работа подходит к завершающей стадии.