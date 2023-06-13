В ЧелГУ открыт единственный на Урале диссертационный совет по медиакоммуникациям и журналистике

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) создан единственный на Урале совет по защите диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук по специальности 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика (филологические науки). Председателем нового совета стала доктор филологических наук, профессор Марина Загидуллина.

«У структурного подразделения вуза, где есть диссертационный совет, появляется перспектива, во-первых, открытия докторантуры, а во-вторых, конечно же, защит не только аспирантов, но и соискателей как кандидатских, так и докторских учёных степеней, – поясняет Марина Загидуллина. – Как показывает предыдущий опыт открытия совета, это очень дисциплинирует, активизирует преподавательский состав и мобилизует работать системно, на результат, повышать квалификацию, становиться кандидатами и докторами наук, вести свои научные школы. Мы бесконечно рады, что Высшая аттестационная комиссия приняла такое решение. Надеемся, что наши преподаватели будут активно защищаться в диссовете».

Как пояснили в пресс-службе ЧелГУ, всего в стране действует восемь диссертационных советов по данной специальности, созданных Министерством науки и высшего образования РФ.

В состав диссертационного совета ЧелГУ вошли 11 учёных факультетов журналистики, лингвистики и перевода, а также приглашённые специалисты из других вузов: Южно-Уральского государственного университета, Челябинского государственного института культуры, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Московского политехнического университета.

В нашем вузе и ранее проходили защиты диссертаций по филологическим наукам: на факультете журналистики работал диссертационный совет по журналистике и теории языка. В 2019 году был открыт совет по филологическим наукам на базе двух ведущих вузов – ЧелГУ и ЮУрГУ. Теперь в университете будут проходить защиты диссертаций, посвящённых медиасфере.

До конца 2023 года новый диссовет планирует провести несколько защит, одна из которых – на соискание учёной степени доктора наук. Кандидат филологических наук, доцент кафедры медиапроизводства ЧелГУ Дмитрий Коноплёв уже прошёл процедуру предзащиты и готовит необходимый пакет документов для выхода на защиту. Первое заседание нового диссовета запланировано на 16 июня.