В Челябинск чартером прилетели «пятачки»-иностранцы

В Челябинск чартерным рейсом прилетели иностранные «пятачки».

Тысяча двести племенных свиней пород Йоркшир, Ландрас и Дюрок проделали долгий путь из Канады. Их закупила крупная агрофирма региона для обновления поголовья.

Как сообщает Челябинская таможня, каждое животное имеет ушную бирку с номером, что позволяет максимально быстро идентифицировать хрюш в ходе таможенного контроля.

В аэропорту прибытия свиней, помимо таможенников, проверили и сотрудники Россельхознадзора.

«На совершение таможенных операций и выпуск живого товара с применением технологии удалённого выпуска потребовалось 16 минут», - отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

В пути животные провели почти сутки. Со слов представителя агрофирмы, в ближайшие дни свиней осмотрят ветеринары, после чего «пятачков» введут в стадо.