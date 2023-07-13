В Челябинске бесплатно научат виртуозному управлению дронами, которые активно применяют в зоне СВО

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13.07.2023

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13.07.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркинского муниципального округа (Челябинская область) пожаловались главе региона
13.07.2023

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Жители Коркинского округа жалуются на частые отключения воды и слабый напор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.07.2023

Предприятие Росатома в Снежинске посетили Мантуров, Якушев и Текслер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Квартирный вопрос жителей Челябинска, жалующихся на проживание в аварийном жилье и отсутствие под
13.07.2023

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13.07.2023

УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.07.2023

Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.07.2023

На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.07.2023

Под Южноуральском задержали поджигателя леса
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Жители Челябинской области, заключившие контракт с министерством обороны РФ, смогут бесплатно освоить профессию оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых в зоне проведения специальной военной операции.

Курсы с 24 июля запускают Челябинский юридический колледж совместно с компанией «ТЕХНОПОРТ».

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинской области Андрей Козлов подчеркнул, что профессия оператора БПЛА сегодня очень востребована не только для тех, кто заключает контракт с минобороны, но и для тех, кто в скором времени будет проходить военную службу по призыву.

Андрей Козлов отметил, что прогресс в развитии беспилотных летательных аппаратов называют самым главным достижением последних десятилетий в современной авиации.

«Курс на развитие военной авиации, поддерживаемый Вооруженными Силами нашей страны, предполагает наличие в кадровом составе профессионально подготовленных операторов БПЛА. В связи с этим в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации на базе штатных воинских частей начали свое формирование специальные подразделения – отдельные роты БПЛА. При наличии начальной подготовки по данной специальности призывник будет направлен в подразделения беспилотных летательных аппаратов для прохождения дальнейшей службы. Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус», – сказал Андрей Козлов.

Курсы предназначены для южноуральцев, достигших 18 лет, имеющих среднее специальное образование. В программу обучения входят теория и практика по аэродинамике, аэронавигации, эксплуатации БПЛА, аэрофотосъемке, фотограмметрии и геоинформационным системам.

Слушатели узнают, как применять беспилотники в боевых условиях, научатся проводить их предполетную подготовку, осуществлять разведку объектов, устранять неполадки в работе БПЛА. Основная часть учебного времени отведена практическим занятиям.

«В нашем колледже объявляется набор по программе «Эксплуатация комплексов с беспилотными летательными аппаратами». Мы своим преподавательским коллективом разработали учебные программы совместно со специалистами «ТЕХНОПОРТ», имеющими опыт эксплуатации дронов в разных отраслях», – рассказал директор колледжа Дмитрий Крюков.

Помимо гражданских дронов мультироторного типа, во время обучения особое внимание будет уделено FPV-дронам, которые сейчас активно используются в зоне проведения СВО. Они обладают высокой скоростью и маневренностью. В отличие от обычных дронов используются как ударное средство для уничтожения целей. Такой дрон может поразить танк или бронемашину, даже когда цель подвижна и перемещается по пересеченной местности.

Как пояснил директор компании «ТЕХНОПОРТ» Вячеслав Шпаков, основная задача в обучении – довести до автоматизма работу оператора:

«Нужна выработка моторики рук, мышечной памяти, чтобы оператор управлял БПЛА автоматически, не задумываясь, как мы в обычной жизни управляем машиной или ходим пешком. Сначала будем отрабатывать на FPV-симуляторах. В этом помогут опытные специалисты нашей компании. Кульминационным моментом будут практические полеты в поле по отработке цикла взлет - полет по точкам - посадка», - рассказал Вячеслав Шпаков.

По итогам обучения выдается документ установленного образца (удостоверение о повышении квалификации) «Оператор беспилотных летательных аппаратов».

Обучение организовано в Челябинском юридическом колледже по адресу: проспект Победы, 290. Программа рассчитана на 54 часа.

Необходимые документы: паспорт, СНИЛС, документ об образовании. Начало обучения – 24 июля, 9:40, 311 аудитория. Справки по телефону: 8 (900)073-37-33.

спецоперация на Украине
беспилотники
БПЛА
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В Челябинске в первый класс записали уже около 15,5 тысячи ребят

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Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»

10.07.2023 14:11

В Челябинской области в выходные утонули несколько человек

10.07.2023 13:28

День любви, семьи и верности объединил курчатовцев разных поколений

10.07.2023 13:03

Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку

10.07.2023 12:53

Областной суд не разрешил гулять директору челябинского пединститута

10.07.2023 12:41

В Челябинской области дисквалифицировано девять арбитражных управляющих

10.07.2023 12:20

С кем челябинцы предпочитают вступать в брак и что ценят в противоположном поле

10.07.2023 12:09

В Челябинской области состоялось открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом»

10.07.2023 11:58

Сотни челябинцев проверили свое здоровье в парке Гагарина

10.07.2023 11:56

«Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом партнерстве

10.07.2023 11:48

Перевозчики Челябинской агломерации наказаны рублем за жару в транспорте и нерабочие валидаторы

10.07.2023 11:36

В парке имени Тищенко Челябинска обустроят площадку под аттракционы

10.07.2023 11:21

В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов

10.07.2023 11:00

Спектр действия пробиотиков

10.07.2023 10:32

Виталия Безрукова взяли под стражу в зале суда

10.07.2023 10:20

«Браво, Челябинск!»: театр имени Глинки завершил гастроли в Минске

10.07.2023 09:52

«Сабантуй» в Челябинской области прошел на «ура»

10.07.2023 09:31

В Челябинске прошли всероссийские соревнования по вейкборду

10.07.2023 09:19

В Челябинске на пожаре в частном секторе погибли два человека

10.07.2023 09:12

Первый день новой рабочей недели в Челябинской области будет очень жарким

10.07.2023 08:59

В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице

09.07.2023 19:35

Анонсы событий и мероприятий на 10 июля (18+)

09.07.2023 17:05

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.07.2023 по 09.07.2023)

09.07.2023 16:27

Челябинские лучники стали чемпионами России

09.07.2023 12:49

В Ашинском районе в столкновении с большегрузом пострадал водитель «Нивы»

09.07.2023 11:39

В Пластовском районе на время проведения ралли «Шелковый путь» закрыли движение транспорта

09.07.2023 11:26

На трассе М-5 в Чебаркульском районе «Инфинити» насмерть сбила пешехода

09.07.2023 11:19

Заброшенный пустырь в поселке АМЗ превратился в сквер с цветниками и газонами