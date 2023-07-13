В Челябинске бесплатно научат виртуозному управлению дронами, которые активно применяют в зоне СВО

Жители Челябинской области, заключившие контракт с министерством обороны РФ, смогут бесплатно освоить профессию оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых в зоне проведения специальной военной операции.

Курсы с 24 июля запускают Челябинский юридический колледж совместно с компанией «ТЕХНОПОРТ».

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинской области Андрей Козлов подчеркнул, что профессия оператора БПЛА сегодня очень востребована не только для тех, кто заключает контракт с минобороны, но и для тех, кто в скором времени будет проходить военную службу по призыву.

Андрей Козлов отметил, что прогресс в развитии беспилотных летательных аппаратов называют самым главным достижением последних десятилетий в современной авиации.

«Курс на развитие военной авиации, поддерживаемый Вооруженными Силами нашей страны, предполагает наличие в кадровом составе профессионально подготовленных операторов БПЛА. В связи с этим в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации на базе штатных воинских частей начали свое формирование специальные подразделения – отдельные роты БПЛА. При наличии начальной подготовки по данной специальности призывник будет направлен в подразделения беспилотных летательных аппаратов для прохождения дальнейшей службы. Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус», – сказал Андрей Козлов.

Курсы предназначены для южноуральцев, достигших 18 лет, имеющих среднее специальное образование. В программу обучения входят теория и практика по аэродинамике, аэронавигации, эксплуатации БПЛА, аэрофотосъемке, фотограмметрии и геоинформационным системам.

Слушатели узнают, как применять беспилотники в боевых условиях, научатся проводить их предполетную подготовку, осуществлять разведку объектов, устранять неполадки в работе БПЛА. Основная часть учебного времени отведена практическим занятиям.

«В нашем колледже объявляется набор по программе «Эксплуатация комплексов с беспилотными летательными аппаратами». Мы своим преподавательским коллективом разработали учебные программы совместно со специалистами «ТЕХНОПОРТ», имеющими опыт эксплуатации дронов в разных отраслях», – рассказал директор колледжа Дмитрий Крюков.

Помимо гражданских дронов мультироторного типа, во время обучения особое внимание будет уделено FPV-дронам, которые сейчас активно используются в зоне проведения СВО. Они обладают высокой скоростью и маневренностью. В отличие от обычных дронов используются как ударное средство для уничтожения целей. Такой дрон может поразить танк или бронемашину, даже когда цель подвижна и перемещается по пересеченной местности.

Как пояснил директор компании «ТЕХНОПОРТ» Вячеслав Шпаков, основная задача в обучении – довести до автоматизма работу оператора:

«Нужна выработка моторики рук, мышечной памяти, чтобы оператор управлял БПЛА автоматически, не задумываясь, как мы в обычной жизни управляем машиной или ходим пешком. Сначала будем отрабатывать на FPV-симуляторах. В этом помогут опытные специалисты нашей компании. Кульминационным моментом будут практические полеты в поле по отработке цикла взлет - полет по точкам - посадка», - рассказал Вячеслав Шпаков.

По итогам обучения выдается документ установленного образца (удостоверение о повышении квалификации) «Оператор беспилотных летательных аппаратов».

Обучение организовано в Челябинском юридическом колледже по адресу: проспект Победы, 290. Программа рассчитана на 54 часа.

Необходимые документы: паспорт, СНИЛС, документ об образовании. Начало обучения – 24 июля, 9:40, 311 аудитория. Справки по телефону: 8 (900)073-37-33.