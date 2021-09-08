В Челябинске будет создан ПЦР-центр

В 15 крупных городах России, в том числе и в Челябинске, будут созданы центры лабораторной диагностики методов полимеразной цепной реакции (ПЦР-центры). Средства на эти цели будут направлены из средств резервного фонда правительства РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому будет направлено два миллиарда рублей на мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций. Принять дополнительные меры по борьбе с распространением опасных инфекций поручил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Из выделенных на борьбу с ковидом средств 223 миллиона 500 тысяч рублей предусмотрено на создание ПЦР-центров в 15 субъектах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре и других. ПЦР-центры будут созданы на базе федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора

Более 857 миллионов рублей направят на закупку комплекса автоматического оборудования для создания четырех специализированных лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

Подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащение 84 центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу, оснащение центров секвенирования в субъектах на базе ФБУЗ Роспотребнадзора , приобретение мобильной лаборатории высокого уровня биологической защиты (BSL-2/BSL-3).

Как отметил Михаил Мишустин, такие шаги необходимы для того, чтобы создать надёжный «санитарный щит» страны и обезопасить граждан от распространения инфекций.