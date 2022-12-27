В Челябинске бывший сотрудник связал бухгалтера и украл зарплатные деньги

В Челябинске полицейские по горячим следам задержали бывшего сотрудника одной из организаций города, который с ножом забрал у бухгалтера деньги.

Разбойное нападение было совершено в одном из офисов, расположенном в доме по улице Молодогвардейцев. Злоумышленник, скрывая свою внешность под одеждой и маской, зашел в офис и, угрожая бухгалтеру ножом, похитил 100 000 рублей. Деньги предназначались для расчета с сотрудниками организации. После этого он связал женщине руки и запер ее в кабинете. Женщина сумела освободится и сообщила о случившемся директору.

«На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведения первоочередных мероприятий и опроса пострадавшей сотрудники отдела уголовного розыска предположили, что к его совершению может быть причастен бывший сотрудник данной организации, так как нападавший хорошо ориентировался в офисном здании. Параллельно велась работа по отработке путей подхода и отхода злоумышленника», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полицейские в тот же день задержали предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений бывший сотрудник данной организации, уволившийся более года назад.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.