В Челябинске дом, в котором обрушилась стена, снесут как аварийный

Межведомственная комиссия города Челябинска приняла решение о признании многоквартирного дома №18 по улице Кронштадтской, где сегодня, восьмого июня, обрушилась стена, аварийным и подлежащим сносу.

Напомним, на момент ЧП людей в здании, расположенном в Ленинском районе, не было.

В целях обеспечения безопасности жителей доступ в дом запрещен, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд. Часть жильцов уже в нем проживает.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в настоящее время прорабатывается вопрос о расселении граждан в соответствии с действующим законодательством.