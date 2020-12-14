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В Челябинске гостей фестиваля пельменей поили чаем из самовара

В Челябинске в парке имени Гагарина в минувшую субботу, 12 декабря, принимал гостей IX фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». На открытии присутствовали министры культуры и сельского хозяйства Челябинской области Алексей Бетехтин и Алексей Кобылин, а также первая леди области Ирина Текслер.

"Мы очень долго колебались, долго советовались со специалистами, можно ли проводить фестиваль или нет, и всё-таки решились. Перед Новым годом хочется уже чего-то светлого и доброго, тем более это самый любимый фестиваль для челябинцев перед Новым годом. Мы не стремились сделать его лучшим гастрономическим фестивалем, мы просто честно работали и старались в первую очередь понравиться людям", - прокомментировал событие Алексей Бетехтин.

В этом году, к сожалению, не было традиционной дегустации пельменей, однако гостей фестиваля поили чаем из самовара, был представлен самый большой самовар объёмом 415 литров. Также в торговых рядах можно было купить продукцию местных производителей.

Помимо мастеров пельменного дела на фестиваль были приглашены и представителей других фестивалей, например, Бушменского фестиваля холодного оружия из Златоуста, Бажовского фестиваля, фестиваля "Уральские пельмени", фестиваля рождественских впечатлений из Миасса.

"Как ни странно, но данный фестиваль было чуть легче организовывать, потому что участников, артистов и аниматоров было в разы меньше. Мы в этот раз сделали его в урезанном виде. Мероприятия на улице массовые не запрещены, во время торговли соблюдены все требования Роспотребнадзора по безопасности, это перчатки, маски, температуру померили у каждого продавца перед началом", - рассказала руководитель дирекции фестивальных и культурно массовых мероприятий Челябинской области Диана Малышева.

Приветствуя участников, супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер пообещала поменять свои норильские унты на уральские валенки и поделилась позитивными эмоциями по поводу фестиваля.

"Я очень рада, что сегодня состоялся этот фестиваль. Здорово, что мы можем сегодня подарить друг другу хорошее настроение и рассказать о нашей продукции. Сегодня я увидела на прилавке наш челябинский мёд, и он не хуже, чем башкирский. Такой фестиваль помогает немножко отвлечься от грустных событий в связи с пандемией и просто обменяться энергией", - сказала Ирина Текслер.

Действительно, челябинцы соскучились по подобным мероприятиям, особенно фестивалю были рады дети и пожилые люди.

"Мне надоело одиночество, и я хотела побыть среди людей. Я тут заработала килограмм замороженых пельменей, потому что сплясала топотуху, которую меня учила плясать моя бабушка из деревни Шиляевцы", - рассказала гостья фестиваля Татьяна Баландина.

Фестиваль проводился при поддержке губернатора и правительства Челябинской области. Организаторами выступили министерства культуры и сельского хозяйства Челябинской области, администрация города Челябинска.