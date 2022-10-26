В Челябинске и Копейске названы худшие автобусные маршруты по результатам работы в сентябре текущего года.

В столице Южного Урала, по данным ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», лидерами некачественного исполнения транспортной работы по маршруту в первый месяц осени стали автобус №14 «Новосинеглазово – Железнодорожный вокзал» (напомним, буквально в начале сентября челябинцев порадовали новостью о том, что на линию стало выходить шесть автобусов 14-го маршрута вместо четырех, как было раньше) и №33 «Поселок Фатеевка – ПКиО имени Гагарина».

В Копейске в сентябре хуже всего отработали автобусы №10 «Автовокзал – Автовокзал» и №16 «Автовокзал – Мира».

Кроме того, в рейтинг худших попал межмуниципальный маршрут №158К «Поселок Западный – Челябинск».

Все пять вышеназванных маршрутов Челябинской агломерации работают по регулируемому тарифу.

Напомним, в августе автобусные маршруты №33 и №16 также были признаны худшими с точки зрения исполнения транспортной работы. Кроме того, в лидерах антирейтинга ходили маршруты: в Челябинске - №15 «ЧМК – ПКиО имени Гагарина», в Копейске - №2 «Автовокзал – Старокамышинск», а также межмуниципальный маршрут №483 «Старокамышинск – Челябинск».