В Челябинске из Курчатовского района вывезли более 1100 тонн мусора

В Челябинске во время субботника из Курчатовского района вывезли более 1100 тонн мусора и порядка 1000 мешков с травой. Об итогах уборки сегодня, 17 мая, на аппаратном совещании сообщил глава района Сергей Антипов.

«Продолжаются работы по текущему содержанию района, - сказал Сергей Антипов. - На этих работах у нас выполняется 14 муниципальных контрактов. Это и содержание внутриквартальных проездов, и тротуаров с газонами, и грейдирование дорог в девяти поселках района, и уборка урн. Особое внимание, учитывая большое количество отдыхающих, уделяется содержанию общественных пространств».

В Курчатовском районе продолжается уборка и кошение травы на бесхозяйных территориях.

«У подрядных организаций ежедневно работают до 30 единиц техники и до 15 человек. Силами управляющих компаний ведется уборка дворовых территорий. В районе работают 400 дворников. За время субботника вывезено более 1100 тонн мусора и около 1000 мешков с мусором и травой», - добавил Сергей Антипов.

Кроме того, в районе продолжают проводить рейды по выявлению незаконной торговли.