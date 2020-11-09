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В Челябинске из-за нарушения масочного режима закрыты еще три магазина и парикмахерская

Общество
Сегодня, 16:35
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Автор: 
Инна Шемаева

Судебными приставами Тракторозаводского отделения Челябинска приостановлена деятельность трех магазинов и одной парикмахерской. В них были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, предусмотренных в связи с сохранением в регионе режима повышенной опасности

Основанием для возбуждения исполнительных производств стали постановления Тракторозаводского районного Челябинска об административных правонарушениях, совершенных бизнесменами.

В трех магазинах, расположенных по улице Салютной, отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. В первом случае прибор был куплен, однако для его запуска в эксплуатацию требовалось 100 часов работы в безлюдном помещении.

«Суд учел это обстоятельство и назначил предпринимателю двое суток административного приостановления деятельности. Во втором магазине к моменту рассмотрения в суде протокола оборудование также было приобретено, но не доставлено. Срок приостановления – пять суток. Владелице третьего магазина, признавшей свою вину, но лишь выразившей намерение о приобретении обеззараживателя, назначен самый большой срок наказания – 14 суток», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В парикмахерской по улице Героев Танкограда отсутствовали средства индивидуальной защиты, а также при наличии градусника не был организован «входной контроль» сотрудников салона. Не велись журналы учета состояния здоровья мастеров и работы бактерицидного оборудования. Эти нарушения стали основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначения наказания в виде приостановления деятельности на срок пять суток.

Двери данных компаний опечатаны, сохранность печатей будет контролироваться весь срок наказания

Как сообщили в администрации Челябинска, в период с 29 октября по 6 ноября 2020 года, решениями районных судов приостановлена деятельность трех парикмахерских, трех магазинов одежды,

За грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил, поданы в суд материалы на приостановку деятельности от 2 до 90 суток следующих предприятий торговли и услуг города Челябинска: это
музыкальное кафе «OZZ», караоке-бар «Tarantinoz»,  бассейн «Восход», сауна «Каскад», студия красоты «Натали», салон красоты «Твой стиль», фитнес-клуб «Атлант», магазин «Добрыня и  магазин «Ермолинские полуфабрикаты».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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