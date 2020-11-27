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В Челябинске изменили расписание движения маршрутки до инфекционного центра

В Челябинске изменили расписание движения общественного транспорта по межмуниципальному маршруту №201к, который соединяет областной центр и новую инфекционную больницу в Малой Сосновке.

Микроавтобус следует от автостанции «Южная» до конечной остановки Индустриальный парк «Малая Сосновка». На маршруте предусмотрено восемь остановок: Рылеева, ТК Кольцо, поселок Мебельный, энергетический колледж, поселок АМЗ, АМЗ, нефтебаза, поселок Федоровка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортрансе региона, проведенный министерство мониторинг пассажиропотока на новом региональном маршруте №201к выявил, что этим направлением пользуется незначительное число граждан.

В связи с этим было принято решение об изменении расписания.

Новым расписанием ежедневное количество рейсов в прямом и обратном направлении сокращено с 11 до шести. Первый автобус отправляется из Челябинска в семь часов 35 минут, затем в восемь часов 30 минут, в 10 часов, в 17 часов, в 18 часов и в 19 часов.

В выходные дни также будет шесть рейсов – в семь часов 35 минут, в 10, 14, 16, 18 и 20 часов.

В Малую Сосновку автобус будет прибывать в будни в 7 часов 58 минут, в восемь часов 53 минуты, в 10 часов 23 минуты, в 17 часов 23 минуты, в 18 часов 23 минуты и в 19 часов 23 минуты. В выходные – в 7-58, 10-23, 14-23, 16-23, 18-23, 20-23.

Перевозки по данному маршруту осуществляет ООО «Автотранс+». По вопросам, касающимся нового маршрута, можно обратиться к перевозчику по телефонам: 8 (351) 236-02-36, 737-90-48, 737-92-28.