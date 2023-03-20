В Челябинске капремонт трамвайных путей начнется первого апреля

С первого апреля по 15 октября в Челябинске будет закрыто движение трамваев до Областной больницы в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей на Свердловском проспекте от улицы Блюхера до улицы Труда, а также по улице Труда от Свердловского проспекта до улицы Красной.

Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

На время проведения ремонтных работ трамваи будут следовать по маршрутам:

- № 6 ЧТЗ - Российская - Кирова - Театр оперы и балета;

- № 17 Чичерина - Кирова - депо № 1;

- № 20 ЧМК - Кирова - депо № 1.

Пассажиры могут воспользоваться троллейбусами:

-№ 5 «ЖД Вокзал – АМЗ»;

- № 12 «АМЗ – Молдавская»;

- № 16 «АМЗ – ЖБИ».

Или автобусами:

- № КМ «Калинина – Областная больница»;

--№ 14 «Новосинеглазово – ЖД Вокзал»;

- № 23 «ТК Кольцо – 47-й микрорайон»;

- № 51 «посёлок Сосновка – Братьев Кашириных».

Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет.