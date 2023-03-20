20.03.2023
В Челябинске влюбленные смогут жениться в городских парках
20.03.2023
Хотел устроиться сиделкой: житель Череповца ограбил старушку в Челябинской области
20.03.2023
В Челябинске капремонт трамвайных путей начнется первого апреля
20.03.2023
Заслушаешься! «Зюраткуль» порадовал своих подписчиков пением волков
20.03.2023
Челябинская область делится икрой муксуна и пеляди с другими регионами
20.03.2023
ММК объединил российских металлургов для обмена производственным опытом
В Челябинске капремонт трамвайных путей начнется первого апреля
09.11.2022
Трамваи в Ленинском районе Челябинска начнут ходить лишь в конце ноября
03.11.2022
В Металлургическом районе Челябинска трамваи временно изменят маршруты
18.10.2022
В Челябинске ремонтируют трамвайное кольцо на Чистопольской
27.09.2022
В Челябинске в Ленинском районе будет закрыто движение трамваев
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023