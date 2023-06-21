В Челябинске ко дню рождения города откроют Центр активного долголетия

В Челябинске в сентябре этого года, ко дню рождения города, откроют Центр активного долголетия для пожилых жителей.

Центр будет работать в Ленинском районе, на улице Харлова, 3. В помещении площадью 650 квадратных метров проведут ремонт и установят современное оборудование, благодаря чему мероприятия для челябинцев «серебряного» возраста будут проходить в комфортных условиях.

Немолодые челябинцы смогут интересно и разнообразно проводить время в Центре: танцевать, заниматься йогой и физкультурой, рукоделием и кулинарией – в специальных мастерских, посещать зал релаксации, проходить курсы массажа.

Кроме того, для пожилых горожан в стенах Центра будут проводить образовательные и досуговые мероприятия.

Как отмечают в администрации Челябинска, открытие подобных учреждений планируется во всех районах города.