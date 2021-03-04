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В Челябинске кондуктор снова выгнала из трамвая школьника, у которого не хватило денег на проезд

В Челябинске снова школьника выгнали из общественного транспорта, потому что у него не оказалось денег на транспортной карте, чтобы оплатить проезд. В ООО «ЧелябГЭТ» отрицают данный факт.

Об инциденте рассказала мама школьника в соцсетях. По словам женщины, восьмикласснику пришлось пешком идти до дома бабушки, чтобы взять у нее деньги и добраться до школы.

«Ребенок вышел, сел в восьмой трамвай на остановке «Улица Евтеева». Кондуктор проверила карту, сказала: «У тебя нет денег», и высадила ребенка на железнодорожном техникуме. Ему пришлось пешком идти к бабушке за деньгами», - рассказала мама ребенка.

В ООО «ЧелябГЭТ» эту информацию не подтверждают.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля внес поправки в федеральное законодательство, касающееся устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Кондукторы и водители теперь не имеют права высаживать детей, если они не смогли оплатить проезд.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске восьмого февраля 2021 года контролеры высадили из трамвая №3 детей за то, что они потеряли билеты. Проезд ими был оплачен, но при проверке они не смогли предъявить билеты. Дети могли их просто потерять. Пассажиры убеждали проверяющих, что ребята оплачивали проезд, но контролеры не поверили - и детей в мороз высадили из общественного транспорта.