В Челябинске коронавирус оборвал жизнь 56-летнего анестезиолога-реаниматолога ЧОКБ

В Челябинской области коронавирусная инфекция Covid-19 унесла жизнь еще одного медицинского работника.

На 56 году жизни ушел из жизни врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Челябинской областной клинической больницы Александр Трейгер. Предварительный диагноз - коронавирусная инфекция.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЧОКБ, будучи студеном Челябинского мединститута начал трудовой путь в должности фельдшера Скорой медицинской помощи.

После окончания - работал клиническим интерном в Челябинской областной клинической больнице.

С 1993 года врач анестезиолог-реаниматолог анестезиолого-реанимационной бригады Скорой медицинской помощи.

С 2015 года врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ГБУЗ «ЧОКБ». Неоднократно выполнял эвакуации из лечебных учреждений не только Челябинской области, но и из Свердловской, Тюменской областей, пациентов с тяжелой патологией в сочетании с проявлениями полиорганной дисфункции в условиях специализированного автомобиля класса «С» в составе реанимационной бригады для дальнейшего лечения в специализированных стационарах.

«Александр Анатольевич был трудолюбивым, отзывчивым, чутким, всегда готовым прийти на помощь человеком. За время работы зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, хорошо владеющий современными методами анестезиологии и реанимации. Имел хорошую теоретическую и практическую подготовку. Постоянно работал над повышением своего профессионального уровня, являлся наставником молодых специалистов, пользовался авторитетом и уважением среди коллег и пациентов», - отмечают в ЧОКБ.

Министерство здравоохранения Челябинской области, коллектив ЧОКБ и информационное агентство выражают искренние соболезнования родным и близким.

СТРАНИЦА ПАМЯТИ

Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая.

МАЙ - 2

В Брединском районе умер 57-летний врач общей практики Борис Соловьев. Причина смерти – ковидная пневмония.

В Златоусте скончалась 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Валентина Столбикова, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.

ИЮНЬ - 5

В селе села Кундравы умерла медсестра врачебной амбулатории Ольга Кокшарова.

В Челябинске коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя детской городской поликлиники №1 Сергея Гришова. Врачи боролись за его жизнь более месяца, но болезнь оказалась сильнее. А за месяц до этого умерла его мама, также заразившаяся коронавирусной инфекцией.

В Челябинске скончалась 44-летняя декан фармацевтического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Елена Симонян. Изначально причиной смерти называлась внебольничная пневмония. Анализ на коронавирус был взят при жизни женщины, но результат прийти не успел.

В Магнитогорске умер 59-летний водитель скорой помощи Николай Панафидин.

В Миассе от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя врач городской детской больницы Елена Асташова.

ИЮЛЬ - 3

В Верхнем Уфалкее коронавирус унес жизнь 63-летнего врача центральной городской больницы Сергея Савельева.

В Челябинске скоропостижно скончалась детский хирург городской больницы №1 Анна Белякова. Ей было всего 42 года.

В Миассе умерла диспетчер скорой помощи Татьяна Мандрикова.

АВГУСТ - 3

В Челябинске скончался анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса горбольницы №1 70-летний Виктор Шевченко.

В Челябинске умерла медсестра -диспетчер отделения санитарной авиации областной клинической больницы 68-летняя Галина Сидорова.

В Магнитогорске от коронавирусной инфекции скончался 56-летний врач-отоларинголог из Центра охраны материнства и детства Юрий Шералапов.

СЕНТЯБРЬ - 2

В Миассе умерла врач-психиатр горбольницы №2 42-летняя Татьяна Мельничук.

В Магнитогорске на 59-м году жизни скончался врач-терапевт городской больницы №3 Юрий Ишимов.

ОКТЯБРЬ - 8

В Магнитогорске скончался медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Валерий Греднев.

В Магнитогорске умер анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2 Олег Рыжков.

В Усть-Катаве умерла 60-летний врач-невролог медико-санитарной части № 162 Татьяна Ревельская.

В Магнитогорске на 59 году жизни скончался водитель скорой помощи Сергей Лайшевцев.

В Миньяре (Ашинский район) в возрасте 57 лет скончалась врач-невролог Светлана Федюк, она руководила подразделением, где сейчас лечат внебольничные пневмонии.

В Челябинске на 58-м году жизни умерла старшая медсестра инфекционного отделения ГКБ №8 Татьяна Миронова.

В Магнитогорске скончалась 49-летняя медсестра городской больницы № 3 Василина Рамеева (причина смерти – сердечная недостаточность, ковид был сопутствующим).

В Аше умерла старшая медсестра приемного отделения районной больницы Вера Бондаренко (ковид был сопутствующим).

НОЯБРЬ

В Аше умерла заведующая поликлиникой, врач-терапевт районной больницы Татьяна Ананьина.

В Челябинске скончалась 59-летняя врач детской городской клинической поликлиники №1 Валентина Глинкина.

В Челябинске на 56 году жизни ушел из жизни врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Александр Трейгер.