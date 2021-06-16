В Челябинске кошек и собак начали прививать от коронавируса

Челябинская ветстанция привьет собак и кошек от коронавируса. Вакцина для плотоядных животных (сорбированная инактивированная) «Карнивак-Ков» поступила в аптечные пункты государственного учреждения сегодня, 16-го июня.

Препарат, разработанный федеральным центром охраны здоровья животных, предназначен для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек.

«Пушных зверей иммунизируют, начиная с трехмесячного возраста, а собак и кошек - с шестимесячного (двукратно, с интервалом 21 сутки), ревакцинируют через шесть месяцев два раза в год. Стоимость одной дозы вакцины составляет 377 рублей», - рассказал главный врач челябинской ветстанции Иван Полосков.

По его словам, помимо уже доступной профилактической вакцинации, есть возможность провести диагностические исследование по обнаружению вируса SARS-CoV-2, вызывающее заболевание у животных (поселок Увельский, улица Горького, 44; Челябинск, Свердловский тракт, 20).

Стоимость исследования в ОГБУ «Увельская ветлаборатория» составляет 945 рублей, в ФГБУ «ЦНМВЛ» Челябинска - 1940 рублей. Отбор материала с расходными материалами обойдется в 191 рубль.

«Приглашаем владельцев собак и кошек на профилактическую вакцинацию. Проявите заботу о своем питомце, обеспечьте его защиту и защиту своих близких!», - призвал Иван Полосков.

Он отметил, что вакцина «Карнивак-Ков» внесена в государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения, прошла клинические испытания и безопасна для четвероногих пациентов.

Противопоказания: запрещается вакцинация беременных животных и в первый месяц после родов. Не разрешается смешивать вакцину с другими лекарственными препаратами в одном шприце. Запрещается использовать вакцину совместно с другими иммунобиологическими препаратами, а также прививать животных другими вакцинами в течение семи суток после очередной иммунизации.

Побочные действия: после иммунизации у отдельных животных в течение 1-3 суток возможно незначительное повышение температуры тела и снижение аппетита, образование на месте введения вакцины припухлости, которая самопроизвольно исчезает через 7 суток.

Отметим, заболеванию подвержены, собаки, кошки, зоопарковые животные (тигр, лев, пума и другие), пушные животные со звероферм (норки/ куницеообразные). География распространения заболевания среди животных обширна, охватывает весь мир.

Коронавирус может передаваться от человека к домашним животным. К такому выводу пришли российские ученые. Вероятность перехода патогена невысока, но это очень опасно: штамм может мутировать, вернуться к людям и приобрести новые непредсказуемые качества, считают специалисты.

Так, китайские медики зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом у собаки. В Гонконге умер померанский шпиц, у которого дважды были выявлены положительные пробы на COVID-19. Животное прошло двухнедельный карантин, но скончалось в день выписки. Ученые до сих пор не могут найти точное объяснение, почему это произошло. Предполагается, что пес мог заразиться от хозяев.

Напомним, что, по главной версии, уханьский коронавирус перешел к людям от животных. Источник его возникновения пока не найден, но под подозрением остаются летучие мыши, змеи и панголины. Ученые подчеркивают, что переход от одного вида к другому может быть опасен, так как вирус при этом мутирует - коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал.

О массовых случаях COVID-19 среди домашних животных предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что человечество защитит себя вакциной - в течение года сформируется коллективный иммунитет. Но к тому времени будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается.

«Вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги SARS-CoV-2. При этом вирус будет эволюционировать. Надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем», - поделился своим мнением академик РАН.