В Челябинске на очистку улиц от снега вывели 166 единиц техники

В пятницу, первого января, на улицах Челябинска работает 166 единиц техники. В уборке также задействовали 223 дорожных рабочих, сообщили в Комитете дорожного хозяйства города.
Рабочие очищают от снега дороги, остановки общественного транспорта, тротуары и прилотковые части. Кроме того, они обрабатывают противогололедным материалом спуски, подъемы и заездные карманы остановок.
С 31 декабря на первое января в очистке дорог задействовали 135 единиц техники, а также 27 дорожных рабочих. За ночь вывезли 1475 тонн снега.
«Также ночью подрядными организациями велась работа по устранению последствий выхода воды на проезжую часть на шоссе Металлургов и улице Беломорской», - уточнили в городском Комитете дорожного хозяйства.
Напомним, в Челябинске и области, по данным регионального гидрометцентра, первого января ожидается небольшой снег. При этом сегодня днем в городе температура опустится до минус 14-16 градусов, в регионе - до минус 11-16 градусов.
Фото: телеграм-канал «Комитет дорожного хозяйства»