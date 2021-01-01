Семь городов Челябинской области встретят Новый год в режиме «черного неба»

Подрядчика будут судить за хищение бюджетных миллионов, направленных на реконструирую стадиона «Центральный»

В новогоднюю ночь из челябинской высотки эвакуировали 20 человек

В Челябинске на очистку улиц от снега вывели 166 единиц техники

Гибелью челябинцев на пожаре в Челябинске занялся СК

Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной

В Челябинской области за сутки умерло восемь пациентом с ковидом

В Челябинске на очистку улиц от снега вывели 166 единиц техники

В пятницу, первого января, на улицах Челябинска работает 166 единиц техники. В уборке также задействовали 223 дорожных рабочих, сообщили в Комитете дорожного хозяйства города.

Рабочие очищают от снега дороги, остановки общественного транспорта, тротуары и прилотковые части. Кроме того, они обрабатывают противогололедным материалом спуски, подъемы и заездные карманы остановок.

С 31 декабря на первое января в очистке дорог задействовали 135 единиц техники, а также 27 дорожных рабочих. За ночь вывезли 1475 тонн снега.

«Также ночью подрядными организациями велась работа по устранению последствий выхода воды на проезжую часть на шоссе Металлургов и улице Беломорской», - уточнили в городском Комитете дорожного хозяйства.

Напомним, в Челябинске и области, по данным регионального гидрометцентра, первого января ожидается небольшой снег. При этом сегодня днем в городе температура опустится до минус 14-16 градусов, в регионе - до минус 11-16 градусов.

Фото: телеграм-канал «Комитет дорожного хозяйства»