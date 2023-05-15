В Челябинске на площади Революции начали монтировать скейт-парк

В Челябинске начали монтировать скейт-парк на площади Революции. Открыть его планируют ко Дню защиты детей.

Первые горки установили в воскресенье, 14 мая. На них уже катаются. На сборку у подрядчика есть две недели, поэтому открытие планируют в последних числах мая либо в День защиты детей, который отмечается первого июня.

Скейт-парк на площади Революции планирует работать до середины октября. Все желающие могут повысить свое мастерство, поучившись фигурам и приемам у тренеров.

Напомним, несколько дней назад в парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске. Там построена огромная чаша с перилами, контруклонами и ступенями для тренировок и катания на скейтбордах, BMX-велосипедах и роликах. К настоящему моменту в парке, являющемся жемчужиной Металлургического района, завершены фасадные работы, ведется обустройство тропинок - по маршрутам, по которым жители ходили много лет.