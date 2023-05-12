В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске.

К настоящему моменту в парке, являющемся жемчужиной Металлургического района, завершены фасадные работы, ведется обустройство тропинок - по маршрутам, по которым жители ходили много лет.

Также в парке имени Тищенко отремонтируют фонтан и танцплощадку, обустроят дендрарий, установят сцену и новые аттракционы (это третий этап благоустройства).

Глава города Наталья Котова, накануне, 11 мая, оценившая ход благоустройства челябинского «Металлурга», поручила закончить все работы на знаковом общественном пространстве ко Дню города.

Напомним, работу над проектом благоустройства парка имени Тищенко (это 34 гектара природного пространства и богатая, с 1947-го года, история развития), завершили к началу декабря 2020-го года. Проектирование общественного пространства было соучаствующим – жители Челябинска (разных возрастов и разных профессий) активно участвовали в работе над созданием концепции благоустройства.

В сентябре 2021-го года результаты первого этапа реконструкции знаменитого «Металлурга» оценили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава южноуральской столицы Наталья Котова. В 2022 году был реализован второй этап благоустройства (глава региона выделил на преображение общественного пространства в прошлом году сто миллионов рублей), сейчас пришла очередь третьего этапа.

Интересно, что в далеком 1947-м году на месте нынешнего парка имени Тищенко находилась березовая роща, а улицы 60 лет Октября, сегодня огибающей северную границу парка, и вовсе не было. Парк «Металлург», расположенный в центре Металлургического района, ограничен также улицами Дегтярева, Первого Спутника и Румянцева.