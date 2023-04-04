В Челябинске на ремонт трех участков на пр. Ленина выделили 134,9 миллиона рублей

Администрация Челябинска готова потратить 134,9 миллиона рублей за ремонт участка дороги и двух перекрестков по проспекту Ленина. Комитет дорожного хозяйства объявил торги на выбор подрядчика на сайте Госзакупки.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 134 миллиона 920 тысяч 635,78 рубля.

Заявки принимаются до девяти часов утра (время московское) 11 апреля. Итоги планируется подвести 13 апреля.

Подрядчику нужно будет отремонтировать участок проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до Цвиллинга.

Кроме того, предстоит отремонтировать два перекрестка - пересечение проспекта Ленина с улицей Володарского и проспекта Ленина с улицей Энгельса.

В ходе работ предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие, заменить бортовые камни на проезжей части и нанести горизонтальную разметку.

На пересечениях проспекта Ленина с улицей 3-го Интернационала (в районе дома № 34 по пр. Ленина) и улицей Российской (в районе дома № 33 по пр. Ленина) вместо ступеней будет организован плавный спуск для пешеходов.

Работы нужно будет выполнить до 20 августа 2023 года.