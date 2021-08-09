В Челябинске на стадионе «Локомотив» возводится крытый футбольный манеж

В Челябинске на территории физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив» в Советском районе началось строительство крытого футбольного манежа. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Основной целью использования крытого корта станет организация круглогодичной работы детской спортивной школы по футболу. А в свободное от занятий время сооружение будет использоваться для различных спортивных игр широкого круга лиц.

Учитывая шаговую доступность возводимого объекта для жителей ближайших жилых домов, они получат приоритет в доступе к современному спортивному объекту.

Сооружение будет размещено на территории стадиона на основании договора аренды, заключенного между Южно-Уральской железной дорогой и общественной организацией РФСО «Локомотив».

В настоящий момент строительство уже идет. Проектная документация выполнена в соответствии с действующими в России нормами по возведению временных некапитальных сооружений. В том числе соблюдены санитарно-гигиенические правила в отношении освещенности нижних этажей жилых домов, расположенных по соседству.

Как отмечают в пресс-службе ЮУЖД, завершить работы по монтажу каркасно-мембранного укрытия футбольного поля планируется до ноября 2021 года.