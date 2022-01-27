В Челябинске начала работу первая «ковидная» поликлиника

В Челябинске начала работу первая в регионе «ковидная» поликлиника, куда могут обратиться любой житель области с признаки вирусной инфекции и получить всю необходимую помощь. При этом остальные поликлиники региона продолжают принимать пациентов и работать в прежнем режиме.

«Ковидная» поликлиника открыта на базе городской клинической больницы №1 Челябинска (грязелечебница, ул. Воровского, 9А). Там принимают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактных с больными ковидом или имеющих симптомы ОРВИ.

В поликлинике на первом этаже открыты восемь кабинетов. Приём ведут специалисты из восьми городских медучреждений ежедневно с 9 утра до 18 вечера.

Обратившиеся могут сдать экспресс-тест на коронавирус, пройти осмотр, сделать электрокардиограмму по показаниям, провести исследование крови в процедурном кабинете. В зависимости от результата исследования – может быть назначена дополнительно ПЦР- диагностика.

В поликлинике работает кабинет неотложной помощи на случай транспортировки пациента на компьютерную томографию для выявления пневмонии.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в первые два дня тестовой работы «ковидной поликлиники» из 100 обратившихся пациентов у каждого четвертого - у 23 человек -была выявлена коронавирусная инфекция.

При посте числа обращений будут добавлены бригады и кабинеты (для этого есть резерв в три этажа) и увеличено время работы медиков. При максимальной загрузке поликлиника сможет принимать до 700 человек на трех этажах в день.

«С понедельника, 31 января, аналогичный центр будет работать в городской клинической больнице №2 Челябинска. На следующей неделе также планируем открыть в Чурилово в восьмой поликлинике, - рассказала Татьяна Колчинская, заместитель министра здравоохранения Челябинской области. - В Магнитогорске две поликлиники запустим. Дальше посмотрим по другим территориям, необходимость аналогичных центров, чтобы разгрузить поликлиники».

«Пациентов пока не так много, каждому уделяем внимание. В обычный день у меня на участке на осмотр и прием одного человека уходит от трёх до пяти минут. Здесь сразу собираем анамнез: спрашиваем температурил ли пациент, был ли контактен, какие препараты принимает… Далее медсестра берёт экспресс-тест, я пациента осматриваю. Ждём результаты теста и определяем дальнейшие действия по лечению, выдаем медикаменты, - поделилась Марина Сырцева, участковый врач-терапевт городской клинической поликлиники №5 Челябинска.

Обратиться за медицинской помощью в ковидную поликлинику могут совершеннолетние жители не только Челябинска, но и Челябинской области. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Медики на месте откроют пациенту больничный лист и передадут актив в поликлинику по месту жительства. При выявлении COVID-19 данные внесут в федеральный регистр для получения сертификата переболевшего на портале «Госуслуги».