В Челябинске начали эвакуировать электросамокаты на штрафстоянку

В Челябинске сотрудники ГИБДД увозят электросамокаты, припаркованные с нарушением правил остановки, на специализированные стоянки. Речь идет об устройствах, которые развивают скорость более 50 километров в час. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция города Челябинска усиливает контроль за электросамокатами, которые припаркованы на тротуарах и иных местах с нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств, - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Челябинску Сергей Луценко. - В соответствии с Правилами дорожного движения, такие транспортные средства задерживаются и эвакуируются на специализированную стоянку. Госавтоинспекция города Челябинска напоминает, что в соответствии с Правилами дорожного движения, устройства, оборудованные электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 250 Ватт или развивающие максимальную скорость более 50 километров в час, относятся к мототранспортным средствам».

Пост об эвакуации электросамокатов появился и в социальных сетях.

«Кто как хочет, тот так и летит. Причем, себя не видя. Бросают тоже: как попало и где попало», - возмутился подписчик группы «Вконтакте» «ЧП|ДТП Челябинск».

Ранее в ГИБДД Челябинска предупредили, что усиливают контроль за электросамокатами. Так как для управления техникой, которая развивает скорость более 50 километров в час, необходимо специальное право управление транспортом категории «М» или «А».

Кроме того, водителям таких электросамокатов должны использовать защитную экипировку и мотошлемы. Им также запрещено передвигаться по тротуарам. Они должны ездить по правому краю проезжей части или по полосе для велосипедистов.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). За нарушение предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

За управление транспортом в алкогольном опьянении предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей или лишение права на управление транспортными средствами от 1,5 до двух лет.

За управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, не имеющим права управления либо лишенным права управления, предусмотрена административная ответственность в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в сумме 30 тысяч рублей.