В Челябинске разместили около тысячи электросамокатов для активных горожан

В Челябинске стартовал самокатный сезон. В агентстве инновационного и инвестиционного развития города рассказали, как жители областного центра могут взять в прокат электротранспорт.

«Около тысячи электросамокатов уже ждут активных горожан. Воспользоваться услугой просто: достаточно скачать приложение кикшеринг-сервис Whoosh, зарегистрироваться и, следуя инструкции, забрать транспорт на любой из 500 парковок, отмеченных на карте. Цена поездки в стандартном тарифе составляет 5 рублей за минуту, также нужно оплатить начальный взнос за старт поездки - 50 рублей, и по желанию оформить страховку - 35 рублей. При этом цена зависит от уровня спроса, в неактивные часы пользования услугой она может быть снижена», - пояснили в агентстве.

По словам директора агентства инновационного и инвестиционного развития Челябинска Анны Поповой, электросамокат практичный, экологичный, экономный и безопасный.

«Опыт внедрения такой услуги в других городах показал, что развитие кикшеринга со временем меняет и дорожное пространство», - сказала Анна Попова.

Фото предоставлено читателем агентства «Урал-пресс-информ»