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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.01.2023

Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.01.2023

В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.01.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В Челябинске не соответствует нормам каждая 11 проба горячей воды и каждая 13 – холодной

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в 2022 году исследовало 194 пробы холодной воды, взятой из распределительной сети городского водопровода Челябинска, и 35 проб воды горячего водоснабжения. Каждая 13-я проба холодной воды и каждая 11-я проба горячей не соответствовали нормативам.

По данным Роспотребнадзора, 14 проб (7,2%) холодной воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, шесть проб (3,2%) - по микробиологическим показателям.

Из 35 исследованных проб воды горячего водоснабжения три пробы (8,6%) не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям все пробы отвечали гигиеническим нормативам.

Исследование проводили специалисты Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области».

пробы воды
Роспотребнадзор
водоснабжение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.01.2023

В пяти городах Челябинской области объявлен режим «черного неба» на двое суток
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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