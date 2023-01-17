В Челябинске не соответствует нормам каждая 11 проба горячей воды и каждая 13 – холодной

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в 2022 году исследовало 194 пробы холодной воды, взятой из распределительной сети городского водопровода Челябинска, и 35 проб воды горячего водоснабжения. Каждая 13-я проба холодной воды и каждая 11-я проба горячей не соответствовали нормативам.

По данным Роспотребнадзора, 14 проб (7,2%) холодной воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, шесть проб (3,2%) - по микробиологическим показателям.

Из 35 исследованных проб воды горячего водоснабжения три пробы (8,6%) не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям все пробы отвечали гигиеническим нормативам.

Исследование проводили специалисты Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области».