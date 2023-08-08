В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера

Малые архитектурные форм для новой части арт-сквера, на пересечении улиц Труда и Свободы, в Центральном районе Челябинска установят за 22 105 548,29 рубля.

Аукцион завершен, заявка была подана лишь одна (комиссия признала ее соответствующей требованиям) – соответственно, снижения начальной цены не произошло.

Исполнитель контракта - компания «Стрела Плюс» - должен будет установить в сквере на перекрестке Труда и Свободы 12 бетонных скамей; 12 урн; два информационных стенда; 11 столбиков ограждения; скамью вдоль холма (каток) из белого бетона, с подсветкой; шесть лежаков; шесть шезлонгов; десять круглых скамеек с паттерном; семь бетонных скамей со спинками; велопарковку на четыре места; теневой навес со скамьей; два вазона.

Все предусмотренные контрактом работы подрядчик должен будет выполнить до первого октября 2023 года.

Напомним, работы по продлению набережной реки Миасс и арт-сквера до улицы Свободы начались в Челябинске в июле текущего года. Перед началом благоустройства территория была освобождена от мусора, затем рабочие приступили к земляным и планировочным работам.

Уже до конца сентября текущего года некогда неприглядный пустырь превратится в зеленую территорию с газонами, широкими мощеными дорожками.

Кроме того, здесь обустроят площадку с роллердромом, которая в зимнее время будет превращаться в каток.

С помощью геопластики здесь создадут оригинальный рельеф местности, искусственные холмы.

Работы по благоустройству будут проведены компанией ООО «Строймиг» за 45 956 710,07 рубля (это первый контракт). Устройство на пересечении Труда и Свободы наружного освещения, видеонаблюдения и гирлянды «Белт Лайт» в рамках второго контракта выполнит - за 5 887 709,84 рубля - ООО «Апекс».