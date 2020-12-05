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В Челябинске от коронавирусной пневмонии скончались два 38-летних врача

В Челябинске за минувшие сутки от коронавирусной пневмонии два 38-летних врача.

Один из них - анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы №8, который 19 лет проработал в медицине.

В медицинском учреждении его вспоминают как настоящего профессионала своего дела, наставника для молодых врачей. Для всего отделения он был другом, отзывчивым коллегой, замечательным человеком.

Второй врач, ставший жертвой коронавирусной пневмонии, - гинеколог Челябинской областной клинической больницы, в 2009-м году окончивший медакадемию и в 2012-м принятый на работу в ЧОДКБ.

За время работы зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, пользовался авторитетом и заслуженным уважением среди коллег и пациентов.

Министерство здравоохранения Челябинской области, ГКБ №8 и коллектив ЧОКБ выражают искренние соболезнования родным и близким врачей.