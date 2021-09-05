В Челябинске открыли стелу с именами погибших на Донбассе южноуральцев

В Челябинске сегодня, пятого сентября, была торжественно открыта стела с именами южноуральцев, которые отдали свои жизни за жителей Новороссии.

На стеле, установленной рядом с памятником «Добровольцам – участникам Русской Весны» рядом с храмом Всех Святых в поселке Тарасовка (по адресу: Соловьиная, 38/1), высечено 22 имени. Это имена мужчин, которые не остались в стороне от страшных событий на Донбассе и ушли на войну добровольцами – защищать мирное население: детей, женщин, стариков. Живыми домой они не вернулись. В списке 22-х - имя отца Александра Погудина. Этот светлый и добрый человек был настоятелем храма Всех Святых и настоящим отцом для добровольцев. У отца Александра каждый из них мог найти поддержку. Священнослужитель был на Донбассе, активно и много помогал защитникам Новороссии и в мирной жизни.

На открытии стелы воскресным утром собрались их товарищи по оружию - участники боевых действий на Донбассе, которым посчастливилось выжить, но в душах которых война оставила незаживающие шрамы, матери погибших защитников Новороссии, чьи имена увековечены в камне, их родные и близкие.

Минута молчания, объявленная одним из инициаторов создания стелы с именами добровольцев, участником событий на Донбассе Филиппом Венедиктовым (также этим вопросом занимался руководитель челябинского регионального отделения Гвардии Захара Прилепина Владимир Федосов), красные гвоздики, воспоминания о войне, что принесла так много боли, о дорогих и любимых людях, которые уже никогда не будут рядом – сегодняшнее событие было и радостным, и одновременно с этим очень грустным.

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Для родственников 22-ти погибших появление стелы (памятник изготовлен челябинским региональным отделением Всероссийского военно-исторического общества) очень важно: это дань уважения смелости и неравнодушию их близких.

Список имен участников событий на Донбассе, которые будут увековечены в Челябинске:

Камсюк М.В.

29.11.1966 – 26.05.2014

Грудцин Д.Н.

22.01.1988 – 21.06.2014

Кинибаев Т.М.

11.03.1982 – 19.08.2014

Черный В.С.

26.01.1994 – 01.01.2015

Фатеев Р.Ю.

21.09.1977 – 16.03.2015

Синенко А.П.

07.06.1987 – 18.03.2015

Курбангулов В.В.

07.12.1990 – 13.04.2015

Ускомбаев Р.У.

21.05.1985 – 07.08.2015

Арутюнян В.В.

30.08.1977 – 13.06.2016

Соколов Е.С.

19.03.1982 – 12.10.2016

Борисов К.Т.

18.06.1980 – 08.09.2017

Золотарев Р.В.

24.12.1975 – 03.02.2018

Соколов А.И.

12.08.1985 – 28.04.2018

Довбня М.А.

02.02.1990 – 10.06.2018

Афанасьев Д.В.

19.04.1983 – 26.09.2018

Белянкин С.Н.

25.02.1982 – 26.09.2018

Дорохов Н.А.

25.01.1988 – 22.01.2019

Абдулвалеев И.И.

18.05.1984 – 03.04.2019

Паршин В.А.

13.04.1981 – 04.04.2019

Погудин А.В.

11.06.1968 - 15.12.2020

Агеев В.С.

26.10.1981 – 29.12.2020

Цыпышев П.Е.

07.12.1987 – 05.07.2021