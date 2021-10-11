В Челябинске отремонтируют 16-й по счету трамвайный переезд. Ремонт участка на Свердловском проспекте - Сони Кривой планируют начать на этой неделе.

Об этом сегодня, 11-го октября, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Он напомнил, что работы на 15-ти пересечениях с автомобильными дорогами в столице Южного Урала завершены.

По словам Максима Куляшова, ремонт переезда на пересечении Свердловского проспекта и Сони Кривой будет проведен в соответствии с планом регионального миндортранса по приведению в порядок путевого хозяйства южноуральской столицы.