В Челябинске отремонтируют улицу Братьев Кашириных

В Челябинске отремонтируют участок улицы Братьев Кашириных между Северо-Крымской и Косарева.

Работы на объекте начнутся уже на этой неделе, о чем накануне, 29 мая, сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Отметим, данную дорогу приведут в надлежащее состояние на средства регионального бюджета – дотация выделена губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», участок Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Косарева протяженностью 955 метров подрядная организация ООО «Стройконтинент» отремонтирует за 47 миллионов 485 тысяч рублей.

В срок до 20 августа текущего года подрядчик восстановит изношенные слои дорожной одежды, в том числе на остановках общественного транспорта «Улица Косарева» и «Партизанская», осуществит устройство технического тротуара, нанесет горизонтальную дорожную разметку.

Отметим, дефекты на данном участке дороги по Братьев Кашириных следующие: колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия, повреждение бортовых камней.

Ремонтные работы подрядная организация будет выполнять сначала на одной половине проезжей части, потом на другой, чтобы было возможным движение транспорта.