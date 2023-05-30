30.05.2023
Восемь БПЛА были задействованы в террористической атаке по объектам Москвы
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Братьев Кашириных
30.05.2023
В Челябинске в День защиты детей откроется выставка коллекционных игрушек
30.05.2023
Челябинский цинковый завод запускает профориентационную программу
30.05.2023
В Челябинской области моряки Росгвардии провели задержание условных диверсантов
В Челябинске отремонтируют улицу Братьев Кашириных
25.05.2023
В Чурилово отремонтируют перекресток на 1-й Эльтонской и Самохина
24.05.2023
В Челябинске отменили шестой троллейбус
23.05.2023
Николай Кожевников объявил о старте ремонта двух «убитых» дорог в Металлургическом районе
22.05.2023
В Челябинске в этом году будут отремонтированы и построены 49 километров дорог
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023