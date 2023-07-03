В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»

В Челябинске седьмого июля трамвайную остановку «Театр ЧТЗ» перенесут на 50 метров в юго-восточную сторону.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, перенос остановки – временная мера, связана с проведением капитального ремонта дороги по проспекту Ленина на участке от Героев Танкограда до Линейной, который проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Власти приносят жителям извинения за временно доставленные неудобства.