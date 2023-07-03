03.07.2023
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
03.07.2023
В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»
03.07.2023
Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят
03.07.2023
В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября
03.07.2023
Юный каратист из Челябинска стал победителем «Кубка Каспия»
03.07.2023
На газированные напитки вводят акциз и маркировку
В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023