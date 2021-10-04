В Челябинске под антиковидные санкции попали шесть предприятий

В Челябинске продолжаются комплексные проверки предприятий на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

О результатах рейдов сегодня, четвертого октября, рассказал на аппаратном совещании замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

На минувшей неделе были проверены на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований девять предприятий. По итогам рейдов составлено шесть протоколов.

Также были проведены проверки на соблюдение масочного режима сотрудников и посетителей предприятий. Всего за прошедшую неделю рейды прошли на 386 предприятиях, в том числе в ТРЦ «Фиеста».

Проверки проведены управлением по торговле и услугам администрации Челябинска совместно со специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками УМВД России по городу Челябинску.