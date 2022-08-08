В Челябинске помолились за российское воинство

В Челябинске у воинского мемориала Скорбящих матерей (Лесное кладбище) накануне, седьмого августа, состоялся братский молебен пред иконой Божией Матери «Августовская». Жители южноуральской столицы поддержали инициативу общественного движения «Сорок сороков» - каждое первое воскресенье месяца сугубо молиться за веру, народ и Отечество.

Как сообщили в Челябинской епархии, молебен совершил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Первомайский, руководитель отдела по работе с казачеством, иерей Димитрий Бакка.

За российское воинство также молились мужчины, состоящие в движениях «Сорок Сороков», Всемирный русский народный собор, «Линии жизни», «Царьград», а также казаки станицы «Смолеозерная» второго казачьего военного отдела Оренбургского казачьего войска.