В Челябинске преобразился въезд на подземную парковку на Елькина

В Челябинске преобразился въезд на подземную парковку по адресу: улица Елькина, 45 в Центральном районе.

Данное пространство собственник оперативно привел в порядок по поручению мэра Челябинска Натальи Котовой, о чем сегодня, 20-го июня, на аппаратном совещании сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Он отметил, что благоустройство треугольников безопасности собственник выполнил в едином стиле с соседями, которые оформили свои «островки» ранее.

«Просто и стильно», - так Виктор Ереклинцев охарактеризовал внешний вид въезда на подземную парковку на Елькина, 45 после проведенного благоустройства.