27.12.2021
В Челябинске определили места запуска фейерверков
27.12.2021
Новогодние праздники пройдут в Челябинске под пристальным наблюдением стражей порядка
27.12.2021
В Миассе завершились этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс
27.12.2021
В Карабаше стартовала премия «Народное признание и любовь»
27.12.2021
«Ростелеком» подготовил объекты связи в Челябинской области к работе в новогодние праздники
27.12.2021
Наталья Котова потребовала решить судьбу брошенных новогодних елок
В Челябинске продолжает процветать нелегальная торговля елками
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021