В Челябинске продолжает процветать нелегальная торговля елками

В Челябинске продолжается нелегальная торговля хвойными деревьями.

Полицейские совместно с управлением торговли города проводят ежедневные рейды с целью выявления мест незаконной торговли новогодними растениями. Лесные «красавицы», признанные «вне закона», изымаются у торговцев.

Информация о выявляемых фактах несанкционированной торговли елками была озвучена сегодня, 27-го декабря, на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Нарушителям грозит штраф. Физическим лицам – в размере от одной до пяти тысяч рублей, должностным - предупреждение или штраф в размере от десяти до 50-ти тысяч, юрлицам - предупреждение или штраф в размере от 50-ти до двухсот тысяч рублей.

Напомним, приобрести хвойных красавиц на Новый год в южноуральской столице можно на 93-х легальных ярмарках, которые организованы во всех семи районах города.

Свою работу торговые точки под открытым небом завершат в последний день уходящего года, 31-го декабря.