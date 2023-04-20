В Челябинске продолжается облава на нелегальных мигрантов

Полицейские Челябинской области в ходе операции «Нелегальный мигрант» за сутки зафиксировали более сотни нарушений законодательства иностранцами. Кроме того, выявлено десять преступлений, за совершение которых возбуждены уголовные дела.

Масштабные проверки сотрудниками полиции мест пребывания мигрантов продолжаются на Южном Урале. Только за прошедший день полицейскими при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии региона проверен ряд крупных рынков, точек стихийной торговли, строительных объектов, тепличных хозяйств, хостелов, гостиниц и общежитий.

«Стражами порядка выявлено и пресечено 118 нарушений миграционного законодательства, из которых только 78 – нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации. Вместе с тем 35 иностранных граждан пренебрегли порядком осуществления трудовой деятельности, в отношении них составлены административные материалы», - рассказали в региональном полицейском главке.

Еще четыре иностранца предоставили ложные сведения в ходе миграционного учета. Один человек ранее уклонился от административного наказания. По материалам полицейских судами принято 17 решений о выдворении из страны. По 14-ти решениям иностранцы помещены в центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, им предстоит выплатить административные штрафы на общую сумму порядка 190 тысяч рублей.

Также в ходе полицейских рейдов выявлено десять фактов фиктивной постановки на учет граждан из ближнего зарубежья. Установлены три челябинца, которые без намерения предоставить иностранцам жилье за денежные вознаграждения фиктивно поставили их на миграционный учет в собственных квартирах.