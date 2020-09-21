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В Челябинске продолжают косить траву, высаживать деревья и устранять дефекты на дорогах

Общество
Сегодня, 10:29
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске подрядчики продолжают устранять дефекты на дорогах, убирать мусор и грязь, высаживать деревья и косить траву.

Как сообщил сегодня, 21-го сентября, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, за неделю было вывезено 395 кубометров мусора, 821 тонна грязи.

Кроме того, за прошедшую неделю в столице Южного Урала было выкошено травы на площади 634 квадратных метра (с начала сезона данные работы проведены на площади 14,5 миллиона «квадратов»).

По словам Максима Куляшова, в течение недели ямочный ремонт был проведен на площади 712 квадратных метров (с начала сезона дорожных работ подрядчики устранили дефекты покрытия на площади 62,5 тысячи «квадратов»).

Что касается озеленения, то за неделю в Челябинске было высажено 85 крупномеров: 50 пирамидальных тополей и 35 яблонь.

Глава города Наталья Котова поручила активизировать проведение дорожных работ в областном центре и предоставить ей промежуточные итоги озеленения, проводимого в рамках заключенных контрактов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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