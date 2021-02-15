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В Челябинске продолжают закрывать магазины за нарушение режима повышенной готовности

Полицейские Челябинска совместно с управлением торговли администрации города и специалистами Роспотребнадзора продолжают проверки магазинов и торговых центров на предмет нарушение санитарных норм. За прошедшую неделю закрыты три предприятия.

Об этом сегодня, 15 февраля, на традиционном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в магазинах и торговых центрах. Деятельность трех предприятий приостановлена. Мы просим бизнесменов не расслабляться с пониманием отнестись к требованиям соблюдения масочного режима», - сказал Извеков.

Напомним, режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен до 21 февраля.

Жители региона обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах. Также южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах скопления людей.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.