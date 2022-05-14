В Челябинске продолжаются работы по благоустройству новой пешеходной зоны

В Челябинске в интенсивном режиме продолжаются работы на основном объекте программы «ФСГС-2022» – новой пешеходной зоне улицы Свободы, на участке от Тимирязева до Плеханова.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Советского района Владислав Макаров, руководители администрации района регулярно проводят выездные совещания на месте проведения работ с представителями подрядных организаций и структур независимого техконтроля.

«Еще не наступила середина мая, а уже выполнены значительные объёмы работ. Уложена большая часть одного из видов тротуарной плитки. Проведена подготовка под укладку ещё трёх различных видов плитки. Смонтированы закладные под опоры наружного освещения по обеим сторонам улицы. Проведена трассировка велодорожки и подготовка к ее асфальтированию. На следующей неделе начнется подготовка оснований для установки МАФ», - сообщает глава района.

Как сообщало ранее агентство, участок пешеходной зоны улицы Свободы – от улицы Тимирязева в сторону железнодорожного вокзала подрядчики начали благоустраивать в 2022-м году по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Вот так будет выглядеть преображенная улица.

Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске, обойдется бюджету в 34 миллиона 434 тысячи рублей.