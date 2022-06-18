18.06.2022
В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина
18.06.2022
В Копейске снова горела «ГАЗель»
18.06.2022
Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик
18.06.2022
На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава
17.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
17.06.2022
На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины
В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022