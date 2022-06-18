В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина

В Челябинске команда Дома архитектора займется исследованием улицы Пушкина. Работа будет проводиться в период с первого июля по 12-е августа.

Как сообщается в телеграм-канале Дома архитектора, исследовать улицу Пушкина будут в пяти направлениях: история, антропология, экономика, локальная идентичность, архитектура и градостроительство.

Участники программы совместно с экспертами-кураторами составят подробный анализ существующей ситуации и рекомендации по благоустройству и развитию улицы. Результаты междисциплинарного исследования будут использованы при разработке туристического кода центра города.

Формат проекта схож с прошлогодним проектом Дома архитектора «Перемена»: открытые лекции и воркшопы для всех горожан и закрытые занятия для нескольких групп студентов и молодых специалистов. Кураторами выступят специалисты из Челябинска и Москвы.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету по ссылке.

Анкеты принимаются до 24 июня включительно. Результаты будут объявлены 27 июня.

Отметим, презентация проекта – мастерская «Пушкина» - состоится 20 июня в 18 часов.