В Челябинске школы и детские сады начали подключать к отоплению

В Челябинске стартовал отопительный сезон. Пока тепло стали подавать на объекты социальной сферы – детские сады, школы и больницы. В квартирах батареи пока не потеплеют.

О том, как в Челябинске начался отопительный сезон говорили сегодня, 21 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. К отоплению уже подключены 235 объектов социальной сферы, в том числе 172 садика и 36 школ.

Жилые дома начнут подключать к теплу после того, когда среднесуточная температура воздуха не будет повышаться выше плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд.

Собственники жилья в многоквартирных домах, где установлен общедомовой узел учета тепла, могут ускорить процесс получения тепла. Им просто нужно направить соответствующий протокол решения собрания собственников дома в адрес теплоснабжающей организации.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», отопительный сезон также стартовал в Кыштыме, Кусинском, Еткульском, Катав-Ивановском и Саткинском районах.