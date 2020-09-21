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В Челябинске школы и детские сады начали подключать к отоплению

Общество
Сегодня, 10:27
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске стартовал отопительный сезон. Пока тепло стали подавать на объекты социальной сферы – детские сады, школы и больницы. В квартирах батареи пока не потеплеют.

О том, как в Челябинске начался отопительный сезон говорили сегодня, 21 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.  К отоплению уже подключены 235 объектов социальной сферы, в том числе 172 садика и 36 школ.

Жилые дома начнут подключать к теплу после того, когда среднесуточная температура воздуха не будет повышаться выше плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд.

Собственники жилья в многоквартирных домах, где установлен общедомовой узел учета тепла, могут ускорить процесс получения тепла. Им просто нужно направить соответствующий протокол решения собрания собственников дома в адрес теплоснабжающей организации.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»,  отопительный сезон также стартовал в  Кыштыме, Кусинском, Еткульском, Катав-Ивановском и Саткинском районах.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
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детские сады
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