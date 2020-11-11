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В Челябинске скончалась педиатр Валентина Глинкина

Общество
Сегодня, 16:49
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В Челябинске скончалась 59-летняя врач детской городской клинической поликлиники №1 Валентина Глинкина. 

У доктора была подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19, она получала соответствующее лечение. Но пока не ясно, стал ли ковид непосредственной причиной смерти. Результат будет известен только после вскрытия.

«Коллектив детской городской клинической поликлиники №1 скорбит в связи с безвременной кончиной своего сотрудника Валентины Николаевны Глинкиной, которой не стало в понедельник, 9 ноября, на 60-м году жизни», - сообщили агентству в управлении здравоохранения города.

Валентина Николаевна Глинкина в 1992 году окончила отделение педиатрии Челябинского государственного медицинского института, в 1993 году – интернатуру, сообщается на сайте поликлиники.

«Всю себя Валентина Николаевна посветила медицине, работая участковым педиатром и школьным врачом. Ее любили и уважали коллеги, обожали маленькие пациенты, а их родители отмечали чуткость и внимательность своего доктора», - подчеркнули в горздраве.

Светлая память о враче-педиатре навсегда останется в сердцах коллег и друзей. Агентство выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Глинкиной.

 

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