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В Челябинске скончались еще четыре человека с «ковидом»

Общество
Сегодня, 11:50
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Автор: 
Инна Шемаева

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 292 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех умерших COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Умер 63-летний мужчина. У него была гипертоническая болезнь и концентрическая гипертрофия миокарда. Также скончался 83-летний пациент. У нее был обнаружен диффузный кардиосклероз и атеросклероз коронарных артерий. Список жертв пандемии также пополнила 88-летняя женщина. Помимо «ковида» медики диагностировали у нее атеросклеротический порок митрального клапана и гипертоническая болезнь. Ушла из жизни и 81-летняя жительница области. Она страдала аутоиммунной гемолитической анемией, гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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коронавирус
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