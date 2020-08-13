В Челябинске скончались еще три человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 295 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, 61-летняя женщина умерла непосредственно от коронавирусной инфекции, у всех остальных COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Скончалась 82-летняя жительница региона. У нее была гипертоническая болезнь и атеросклеротическая болезнь сердца. Также умерла 78-летняя женщина. Помимо «ковида» у нее был кардиосклероз и ишемическая кардиомиопатия.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.