В Челябинске собственники жилья снова отказываются «скидываться» на ремонт или замену бойлеров

В Челябинске продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Жители 20-ти многоквартирных домов рискуют остаться без горячей воды, если не примут решение о капитальном ремонте или замене бойлера в своем доме.

Об этом сообщил начальник управления ЖКХ администрации города Александр Кочерещенко.

«По итогам 2021 года в 38 многоквартирных домах возникла необходимость в капитальном ремонте бойлеров. Выполнен он в 18 домах. С собственниками ведутся разговоры собираются общие собрания собственников жилья», - сказал чиновник.

Согласно жилищному кодексу, бойлер относится к общему имуществу собственников жилья многоквартирного дома. А значит, решение о его замене необходимо принимать на собрании собственников жилья. На таких собраниях представители управляющих компаний объясняют жильцам, что, если не поменять бойлер, можно остаться без горячей воды.

Замена бойлера не относится к текущему ремонту, за который каждый месяц жильцы выплачивают по квитанциям определенную сумму. Оплачивать новый бойлер и его установку придется отдельно. Стоит это в среднем от 200 до 500 тысяч рублей. Эту сумму разделят на всех собственников квартир, а также на организации, которые занимают помещения на первых этажах домов.

Напомним, что это уже не первый год, когда челябинцы отказываются «скидываться» на бойлер, устанавливая в своих квартирах водонагреватели.