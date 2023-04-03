В Челябинске составляют дефектные ведомости дорог

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение определиться со списком дорог, на которых будет необходимо провести дополнительные ремонтные работы.

Об этом градоначальница сказала сегодня, третьего апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Нужно определиться со списками. Мы, конечно, понимаем, что одновременно это сделать будет невозможно, но люди должны знать», - сказала Наталья Котова.

«Идет работа по подготовке списка дорог, дефектные ведомости уже составлены. Ямочный ремонт уже идет. С 31 марта уже стали применять «горячий» асфальт. Асфальтобетонный завод запущен», - отметил заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Напомним, во всех районах Челябинска полным ходом идет ямочный ремонт. Дорожники «залатали дыры» на Свердловском проспекте, улицах Кронштадтская, Морская, Бейвеля, Блюхера, кольце Шершни, выезде на улицу Лыжных Батальонов, проспекте Ленина, пересечении 2-й Павелецкой и Монтажников. Ямочный ремонт также был проведен на улицах Мастеровая, 2-я Павелецкая, 1-я Потребительская, Троицкий тракт, Свердловский проспект, Новомеханическая, Труда, проспект Ленина, Автодорожная. Но ранее работы проводились только с использованием «холодного» асфальта.