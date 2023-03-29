Пока – с «холодным» асфальтом: в Челябинске идет ямочный ремонт

Во всех районах Челябинска полным ходом идет ямочный ремонт.

Сегодня, 29 марта, дорожники «залатали дыры» на Свердловском проспекте, улицах Кронштадтская, Морская, Бейвеля, Блюхера, кольце Шершни, выезде на улицу Лыжных Батальонов, проспекте Ленина, пересечении 2-й Павелецкой и Монтажников.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, ямочный ремонт продолжится и ночью.

При этом в КДХ напомнили, что работы с использованием «холодного» асфальта - временная мера: совсем скоро в южноуральской столице запустят асфальтобетонные заводы.

Накануне, 28 марта, ямочный ремонт был проведен на улицах Мастеровая, 2-я Павелецкая, 1-я Потребительская, Троицкий тракт, Свердловский проспект, Новомеханическая, Труда, проспект Ленина, Автодорожная.

Напомним, глава региона Алексей Текслер в конце недели планирует проехать по дорогам Челябинской агломерации. Губернатор призвал жителей сообщать ему о проблемных участках.