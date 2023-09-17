В Челябинске состоится премьера полнометражной документальной драмы «Курчатов. Щит и меч холодной войны»

В Челябинске 24 сентября в кинотеатре имени Пушкина зрители увидят невыдуманные истории об американских разведчиках на Южном Урале и о советских агентах в США.

Картина расскажет о развитии международных отношений между Советским союзом и Соединенными Штатами с конца 1940-х годов по настоящее время.

В съемках фильма приняли участие 180 человек: специалисты и профессиональные актеры из Челябинска, Озерска, Екатеринбурга, Копейска, Санкт-Петербурга, Москвы. Фильм снимался в течение полутора лет в Челябинске, Симе, Аше и Озерске при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») – грант был выделен в размере 400 тысяч рублей. Общий бюджет проекта (у него есть своя группа в ВК) составил около миллиона 300 тысяч рублей. В основном, это собственные нефинансовые вложения, партнерская и волонтерская помощь.

Авторы – создатели документальной драмы «Братья Елькины» (первой и единственной челябинской кинокартины, победившей на Всероссийском питчинге дебютантов и получившей поддержку Союза кинематографистов в 2021 году. Режиссер и сценарист – Светлана Попова, художник-постановщик – Александр Акулов, оператор-постановщик – Иван Симонов.

Главные герои фильма – титаны XX века, родившиеся на Южном Урале. Трижды герой социалистического труда, отец отечественной атомной промышленности Игорь Курчатов и советский разведчик, полковник, руководитель советской резидентуры в США в 1937-1945 годах Исхак Ахмеров. Оба героя не были знакомы друг с другом, но работали в тандеме и создали для родины ядерный щит.

С тех пор наш регион привлекает иностранных «туристов», ведь здесь расположены три ЗАТО (Озерск, Снежинск, Трехгорный) и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Как рассказала автор сценария, продюсер и режиссер Светлана Попова, в фильме реконструированы истории советских разведчиков в Балтиморе, история американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого над Уралом в 1960 году, выставка «Информатика в жизни США» 1988 года в Магнитогорске, организованная США. Реквизит для фильма собирали по всей стране – это уникальные вещи своей эпохи.

В фильме представлены итоги большого журналистского расследования, показана служба современной иностранной религиозной организации в Челябинске с удивительной историей ее прихожанки Дарлы Хансен, которую ищет весь мир. Фильм содержит эксклюзивное интервью Дэвида Лэнга из Челябинского СИЗО №3. Он приехал сюда в 2000 году в качестве одного из модных в то время бизнес-тренеров и начал активно привлекать несовершеннолетних девочек к съемкам порнографических фильмов. Лэнг был так убедителен, что часто 13-14-летние дети «работали» с ним за еду.

Интересные факты:

- специально для съемок одной из сцен актеру пришлось учиться брать химические пробы воды и почвы на радиоактивность, а также работать со счетчиком Гейгера;

- сцены с Игорем Курчатовым снимались в доме-музее им. И. Курчатова в Озерске. Он жил в этом доме в 1940-х годах, в нем сохранились все вещи и интерьер;

- съемочная группа для вдохновения приезжала в Сим - город, где родился Курчатов. Там сохранился дом, в котором родился Игорь Курчатов, но кадры с этим домом не вошли в фильм;

- в химической лаборатории Челябинского государственного университета ученые и съемочная группа три раза пытались воссоздать ядерный взрыв, но эксперимент также не вошел в фильм;

- фильм озвучивает актер, который специально для этого за свой счет прилетел из Москвы. Запись велась в звукозаписывающей студии села Сосновка;

- для съемок советской квартиры 1988 года художники-реконструкторы готовили холодец, беляши и селедку под шубой по книгам советских рецептов;

- Америку 1945 года пришлось снимать в челябинском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Пруд, утки и сосны помогли воссоздать атмосферу Балтимора.

Помимо просмотра фильма, гости смогут стать участниками иммерсивного шоу, попробовать торт в форме ядерного взрыва и пообщаться с авторами.

Начало программы – в 12 часов 30 минут, общая продолжительность – два часа.

Фильм будет показан в культурно-просветительских целях. Вход свободный по предварительной регистрации.