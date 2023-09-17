В Челябинске состоится премьера полнометражной документальной драмы «Курчатов. Щит и меч холодной войны»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Бакал
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Волноваха
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Касли
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Махачкала
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Сим
Снежинск
Сосновский район
Сочи
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Челябинскк
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Клещи
Коронавирус
Детское питание
Дороги
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Клещи
Коронавирус
Детское питание
Дороги
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт стала крестной мамой восьм
17.09.2023

Ирина Гехт стала крестной мамой восьмого чуда семьи Беловых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в непосредственной близости от вполне респектабельных высоток стоят старые двухэтажк
17.09.2023

Челябинские трущобы: противозаконная реклама на старых домах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районе Челябинска, рядом со стадионом Колющенко, в скором времени заработает новый мо
16.09.2023

Рядом со стадионом Колющенко Челябинска заработает модульный туалет и появится площадка для собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завод ЧТЗ, отметивший недавно свою 90-летие, обогатил историю города многими именами в культуре и
16.09.2023

Ефим Ховив: человек, который руководил литературным «цехом» ЧТЗ полвека

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске – победой южноуральских спортсменов - захватывающе завершилось первенство Уральского
16.09.2023

Челябинская область стала лучшей на первенстве УрФО по спортивной гимнастике
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2023

В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2023

В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2023

Авария в Верхнеуральском районе унесла жизни трех человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2023

Челябинск 18 сентября останется без телерадиовещания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2023

В Южноуральске на рабочем месте погиб сотрудник коммерческого предприятия, возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2023

СК проводит проверку по сообщению о загрязнении пруда в Верхнем Уфалее
Игорь Курчатов
Общество
17.09.2023 11:43
Фото: Предоставлено Светланой Поповой

В Челябинске состоится премьера полнометражной документальной драмы «Курчатов. Щит и меч холодной войны»

В Челябинске 24 сентября в кинотеатре имени Пушкина зрители увидят невыдуманные истории об американских разведчиках на Южном Урале и о советских агентах в США.

Картина расскажет о развитии международных отношений между Советским союзом и Соединенными Штатами с конца 1940-х годов по настоящее время.

В съемках фильма приняли участие 180 человек: специалисты и профессиональные актеры из Челябинска, Озерска, Екатеринбурга, Копейска, Санкт-Петербурга, Москвы. Фильм снимался в течение полутора лет в Челябинске, Симе, Аше и Озерске при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») – грант был выделен в размере 400 тысяч рублей. Общий бюджет проекта (у него есть своя группа в ВК) составил около миллиона 300 тысяч рублей. В основном, это собственные нефинансовые вложения, партнерская и волонтерская помощь.

Авторы – создатели документальной драмы «Братья Елькины» (первой и единственной челябинской кинокартины, победившей на Всероссийском питчинге дебютантов и получившей поддержку Союза кинематографистов в 2021 году. Режиссер и сценарист – Светлана Попова, художник-постановщик – Александр Акулов, оператор-постановщик – Иван Симонов.

Главные герои фильма – титаны XX века, родившиеся на Южном Урале. Трижды герой социалистического труда, отец отечественной атомной промышленности Игорь Курчатов и советский разведчик, полковник, руководитель советской резидентуры в США в 1937-1945 годах Исхак Ахмеров. Оба героя не были знакомы друг с другом, но работали в тандеме и создали для родины ядерный щит.

С тех пор наш регион привлекает иностранных «туристов», ведь здесь расположены три ЗАТО (Озерск, Снежинск, Трехгорный) и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Как рассказала автор сценария, продюсер и режиссер Светлана Попова, в фильме реконструированы истории советских разведчиков в Балтиморе, история американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого над Уралом в 1960 году, выставка «Информатика в жизни США» 1988 года в Магнитогорске, организованная США. Реквизит для фильма собирали по всей стране – это уникальные вещи своей эпохи.

В фильме представлены итоги большого журналистского расследования, показана служба современной иностранной религиозной организации в Челябинске с удивительной историей ее прихожанки Дарлы Хансен, которую ищет весь мир. Фильм содержит эксклюзивное интервью Дэвида Лэнга из Челябинского СИЗО №3. Он приехал сюда в 2000 году в качестве одного из модных в то время бизнес-тренеров и начал активно привлекать несовершеннолетних девочек к съемкам порнографических фильмов. Лэнг был так убедителен, что часто 13-14-летние дети «работали» с ним за еду.

Интересные факты:

- специально для съемок одной из сцен актеру пришлось учиться брать химические пробы воды и почвы на радиоактивность, а также работать со счетчиком Гейгера;

- сцены с Игорем Курчатовым снимались в доме-музее им. И. Курчатова в Озерске. Он жил в этом доме в 1940-х годах, в нем сохранились все вещи и интерьер;

- съемочная группа для вдохновения приезжала в Сим - город, где родился Курчатов. Там сохранился дом, в котором родился Игорь Курчатов, но кадры с этим домом не вошли в фильм;

- в химической лаборатории Челябинского государственного университета ученые и съемочная группа три раза пытались воссоздать ядерный взрыв, но эксперимент также не вошел в фильм;

- фильм озвучивает актер, который специально для этого за свой счет прилетел из Москвы. Запись велась в звукозаписывающей студии села Сосновка;

- для съемок советской квартиры 1988 года художники-реконструкторы готовили холодец, беляши и селедку под шубой по книгам советских рецептов;

- Америку 1945 года пришлось снимать в челябинском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Пруд, утки и сосны помогли воссоздать атмосферу Балтимора.

Помимо просмотра фильма, гости смогут стать участниками иммерсивного шоу, попробовать торт в форме ядерного взрыва и пообщаться с авторами.

Начало программы – в 12 часов 30 минут, общая продолжительность – два часа.

Фильм будет показан в культурно-просветительских целях. Вход свободный по предварительной регистрации.

 

Игорь Курчатов
Новости по тегу: Игорь Курчатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2023

История одного экспоната: в информационном центре «Маяка» до сих пор хранится личный фотоаппарат Игоря Курчатова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2023

ПО «Маяк»: быть на шаг впереди и творить по-курчатовски
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2023

«Усмиряя атом – защищая страну»: в Челябинске открылась выставка об Игоре Курчатове
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.01.2023

Игорю Курчатову и атомным маршалам СССР посвящена новая мультимедийная выставка в Челябинске
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично подключился к вопиющей ситу
Среда обитания

Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским

15.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области некоторые родители отказываются проводить бесплатный расширенный неонатальн
Общество

Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных

15.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 14 сентября (первого сентября по старому стилю), Православная Церковь празднует церков
Общество

Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год

14.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Средний уровень готовности муниципальных образований Челябинской области к отопительному сезону 2
Общество

Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%

14.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Три муниципальных района Челябинской области с входящими в их состав городскими и сельскими посел
Политика

Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования

13.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область оказывает помощь более 40 воинским подразделениям, находящимся в зоне специал
Общество
Спецоперация на Украине

Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО

13.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт стала крестной мамой восьм
17.09.2023

Ирина Гехт стала крестной мамой восьмого чуда семьи Беловых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в непосредственной близости от вполне респектабельных высоток стоят старые двухэтажк
17.09.2023

Челябинские трущобы: противозаконная реклама на старых домах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районе Челябинска, рядом со стадионом Колющенко, в скором времени заработает новый мо
16.09.2023

Рядом со стадионом Колющенко Челябинска заработает модульный туалет и появится площадка для собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завод ЧТЗ, отметивший недавно свою 90-летие, обогатил историю города многими именами в культуре и
16.09.2023

Ефим Ховив: человек, который руководил литературным «цехом» ЧТЗ полвека

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске – победой южноуральских спортсменов - захватывающе завершилось первенство Уральского
16.09.2023

Челябинская область стала лучшей на первенстве УрФО по спортивной гимнастике
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

17.09.2023 13:01

Ирина Гехт стала крестной мамой восьмого чуда семьи Беловых

17.09.2023 12:20

Челябинские трущобы: противозаконная реклама на старых домах

17.09.2023 11:43

В Челябинске состоится премьера полнометражной документальной драмы «Курчатов. Щит и меч холодной войны»

16.09.2023 22:40

В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице

16.09.2023 22:25

В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли

16.09.2023 21:33

Авария в Верхнеуральском районе унесла жизни трех человек

16.09.2023 21:23

Челябинск 18 сентября останется без телерадиовещания

16.09.2023 21:18

В Южноуральске на рабочем месте погиб сотрудник коммерческого предприятия, возбуждено уголовное дело

16.09.2023 21:11

СК проводит проверку по сообщению о загрязнении пруда в Верхнем Уфалее

16.09.2023 09:16

В Челябинске до конца сентября закрыли движение по улице Цинковой

16.09.2023 09:11

Рядом со стадионом Колющенко Челябинска заработает модульный туалет и появится площадка для собак

16.09.2023 08:57

Ефим Ховив: человек, который руководил литературным «цехом» ЧТЗ полвека

16.09.2023 08:48

Челябинская область стала лучшей на первенстве УрФО по спортивной гимнастике

16.09.2023 08:22

Вину в неудачной «пластике» медцентр признал, родных же обвиняет в неосновательном обогащении

15.09.2023 21:28

НМУ в семи городах Челябинской области сохранятся до вечера 18 сентября

15.09.2023 21:23

В воздухе Челябинска и Магнитогорска превышена концентрация загрязняющих веществ

15.09.2023 19:53

«Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш билетов в драмтеатр

15.09.2023 19:37

В выходные в Челябинской области – тепло и солнечно

15.09.2023 17:45

Осужденному за взятки экс-замглавы минстроя Челябинской области смягчили приговор

15.09.2023 17:43

Ограничение движения в районе трамвайного депо №1 в Челябинске продлили до 30 сентября

15.09.2023 17:34

В Челябинске отменят пятый троллейбус, а 12-й и 16-й изменят маршрут

15.09.2023 16:54

В Миассе и Трехгорном полиция задержала двух юных курьеров телефонных мошенников

15.09.2023 16:42

Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%

15.09.2023 16:34

На набережной Миасса в Челябинске восстанавливают исторически ценную подпорную стенку

15.09.2023 15:57

Сегодня – Всемирный день худеющих

15.09.2023 15:43

Челябинский «Олег» претендует на выход в финал Первой лиги КВН

15.09.2023 15:34

По факту смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе возбуждено уголовное дело

15.09.2023 15:11

В Челябинске ограничили движение по улице Энтузиастов

15.09.2023 14:02

Сергей Миронов: «Запад продолжает создание биологического оружия против славянской нации»

15.09.2023 14:01

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 16 и 17 сентября (18+)

15.09.2023 13:46

Наталья Котова рассказала о благоустройстве улицы Карла Маркса

15.09.2023 13:41

Фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест» приглашает южноуральцев

15.09.2023 13:19

Еще одна авиакомпания будет летать из Челябинска на приморский курорт Китая - Санья

15.09.2023 13:12

Движение по улице Чайкиной в Челябинске будет закрыто до конца сентября

15.09.2023 13:01

В Челябинске скоро отменят троллейбус шестого маршрута «ЧТЗ – Первоозерный»

15.09.2023 12:44

ЮУТПП приглашает на семинар по вопросам маркировки интернет-рекламы

15.09.2023 12:33

В озеро Синара выпущено 140 тысяч молоди сазана 

15.09.2023 12:32

Туристическая сага Александра Меньшикова

15.09.2023 12:11

Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года

15.09.2023 11:59

Челябинские экстремалы закрывают летний сезон

15.09.2023 11:50

Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским

15.09.2023 11:42

Экс-чиновник челябинского минсельхоза останется под домашним арестом до седьмого ноября

15.09.2023 10:50

Завершен ремонт участка трассы М-5 в Челябинской области

15.09.2023 10:41

Столица «посеребрила» челябинского драматурга

15.09.2023 09:58

На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде

15.09.2023 09:38

Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных

15.09.2023 09:23

Челябинский предприниматель передал для наших бойцов «Белую ночь» на колесах

14.09.2023 21:01

Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота

14.09.2023 20:35

Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

14.09.2023 18:26

Создатель «Смешариков» вдохновит начинающих аниматоров на форуме «РыжийФест» в Челябинске

14.09.2023 18:22

В семи городах Челябинской области – режим «черного неба»

14.09.2023 18:12

В Челябинской области 15 сентября - «бабье лето»

14.09.2023 17:55

В Челябинской области повысят темпы догазификации

14.09.2023 17:45

Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)

14.09.2023 17:04

Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема

14.09.2023 16:46

В ГРЦ Макеева обсудили актуальные проблемы создания ракетно-космической техники

14.09.2023 16:19

В Челябинске в день его 287-го дня рождения на свет появилось 25 малышей

14.09.2023 16:02

«Поезд знаний» на станциях Усть-Катав и Кропачёво посетили более 300 школьников

14.09.2023 16:01

Консультация юриста: нужно ли проводить обучение охране труда, если изменилась должность сотрудника?

14.09.2023 15:50

Туры выходного дня набирают популярность на Южном Урале

14.09.2023 15:45

Челябинский зоопарк продолжает получать поздравления с 27-м днем рождения

14.09.2023 15:29

В Челябинске стартовал Первый Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки»

14.09.2023 15:07

Артефакты Аркаима добрались до Полярного круга

14.09.2023 14:48

Челябинский депутат, находящийся под стражей, признан банкротом

14.09.2023 14:27

В Челябинске запустят трамвай-театр

14.09.2023 13:50

Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год

14.09.2023 13:46

«Энергия атома»: чемпионат по АТОМболу собрал в Озерске дошколят семи атомградов России

14.09.2023 13:34

Торговый дом ММК становится ближе к клиентам

14.09.2023 13:05

«Это экологическая катастрофа!»: Народный фронт требует немедленно убрать свалку в Еманжелинском районе

14.09.2023 12:21

В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение

14.09.2023 12:06

Искусственный интеллект помог челябинским ученым создать продукты будущего

14.09.2023 11:48

На Челябинский «ЭФиР74» откликнулось 80 стран

14.09.2023 11:45

В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами

14.09.2023 11:38

Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%

14.09.2023 11:20

Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО

14.09.2023 10:41

В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода

14.09.2023 10:27

Губернатор раскритиковал глав за дефицит «Доброцентров» в муниципалитетах

14.09.2023 09:59

В Коркино затопление подвалов жилых домов канализационными стоками вылилось в уголовное дело

14.09.2023 09:44

В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева

14.09.2023 09:19

В Челябинске из-за затопления закрыли детский сад, воспитанников распределили по другим учреждениям

14.09.2023 09:11

В Миассе экскаватор придавил легковушку

13.09.2023 21:12

Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области

13.09.2023 18:33

Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования

13.09.2023 17:48

Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)

13.09.2023 17:41

На передовую движутся «Уралы», вторую жизнь которым подарили челябинские мастера

13.09.2023 17:10

В Челябинске под эгидой «Ростелекома» обсудили ряд актуальных вопросов эксперты и бизнес-элита

13.09.2023 17:07

Школы и учреждения допобразования Снежинска закрыли на карантин

13.09.2023 16:42

Получен сигнал SOS из Катав-Ивановска, где жители готовятся к зиме без горячей воды

13.09.2023 16:36

ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» признано банкротом

13.09.2023 16:31

Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды

13.09.2023 16:20

На трассе М-5 в Ашинском районе 14 сентября ограничат движение

13.09.2023 16:17

Копейский рабочий предстанет перед судом по делу о гибели коллеги

13.09.2023 16:04

Поисковики «Штурма» обнаружили в Псковской области останки еще двоих солдат Великой Отечественной из Уйского райо

13.09.2023 14:59

Аграрии из шести регионов УрФО представят лучшую сельхозпродукцию на выставке в Челябинске

13.09.2023 14:05

В Челябинске 21 сентября состоится бесплатный семинар «Нейросети и бизнес: время действовать!

13.09.2023 13:36

Челябинск присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

13.09.2023 13:26

Специалисты «Маяка» создали в Озерске детскую фабрику безопасности

13.09.2023 13:20

Памятник Пушкину в Челябинске отмечает сорок лет со дня установки

13.09.2023 12:53

Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска

13.09.2023 11:56

При содействии ПО «Маяк» в Озерске открылся первый детский автодром