07.03.2023
Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо
07.03.2023
Игроки «Уралочки» вернулись с международного сбора
07.03.2023
В Магнитогорске группа подростков в балаклавах совершают налеты на торговые точки
07.03.2023
В Челябинске состоится традиционный лыжный марафон «Золотая гора»
07.03.2023
Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ
07.03.2023
В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами
В Челябинске состоится традиционный лыжный марафон «Золотая гора»
01.11.2022
В Травниках открыли памятник жертвам репрессий 30-х годов
29.10.2019
В Историческом музее открылась выставка «В закрытой выработке, в шахте...»
10.09.2019
Глазами фотографа: следы сталинских репрессий
06.05.2019
В Челябинске 7 мая к мемориалу «Золотая гора» запустят автобус
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023