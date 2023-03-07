В Челябинске состоится традиционный лыжный марафон «Золотая гора»

В Челябинске в среду, восьмого марта, пройдет уже ставший традиционным лыжный марафон «Золотая гора».

Соревнования состоятся при поддержке администрации Центрального района и главы района Виктора Ереклинцева, который планирует поучаствовать в «Золотой горе» в следующем году. Лыжников ждет трасса, проложенная в лесном массиве вблизи жилого комплекса «Ньютон».

Профессиональные спортсмены испытают свои силы на дистанциях 30 и 50 километров. Юношей и девушек 2005 года рождения и младше ждут на десяти- и 15-километровой дистанциях, а обычные любители лыжных прогулок могут пройти пятикилометровку.

Во всех группах (кроме последней) будет проводиться награждение победителей, занявших первое-третье места. В группе юношей и девушек учрежден приз памяти тренера по лыжным гонкам Юрия Виноградова.

Как отмечают организаторы, лыжные соревнования в лесу вблизи мемориала «Золотая гора» проходят с 1997 года. В последние годы жилые кварталы подступили вплотную к трассе, но это место продолжает пользоваться большой популярностью у горожан, которые гуляют здесь и занимаются спортом.

Лыжный марафон «Золотая гора» состоится восьмого марта в 11 часов на трассе в лесном массиве за перекрестком улиц Академика Макеева и Героя России Родионова.